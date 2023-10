See ei pruugi iseenesest olla midagi ohtlikku, pildistaja võib olla näiteks fotokunstnik. Nagu Eve Kiiler (1960), kes avab sel reedel Vabaduse galeriis näitus «Igaüks on kodus». Näitus on avatud 13. 10. – 8. 11. 2023 ja kuulub Tallinna fotokuu satelliitprogrammi.

Näitusel «Igaüks on kodus» on kunstnik toonud vaataja ette Haapsalu, Narva ja Pärnu, kuid tema fotodel ei avane ei turistlikud ega ka koduajakirjadest tuttavad nunnud vaated, neil pole ka ei ajaloolilisi ega kaasaegseid arhitektuuripärleid. Eve Kiileri tähelepanu on köitnud see osa linnast, millel praegusel ajal ei ole «tellijat». Nii nagu ka väljapaneku pealkirjas osutatakse, on kunstniku pilk Haapsalus, Narvas ja Pärnus jäänud elukeskkonna, peamiselt individuaalmajade mitmekesisele aegruumile, kus kõrvuti eksisteerivad ümberehitamise protsess ja ka pikaajalise kasutuse jäljed.