«Ma olen Tel Avivis, mis on konflikti keskmest kaugel, aga see mõjutab ka siinset elu kohutavalt palju. Kõik lennud riigist välja on tühistatud ning sõidavad ainult üksikud lennufirmad, sealhulgas Turkish Airlines. Uudistest on küll läbi käinud, et Tel Avivi lennujaam on rivist väljas, kuid see ei vasta tõele – sinna ei ole konflikt veel jõudnud,» sõnas Mustonen kommentaaris Postimehele.