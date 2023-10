«Savvusanna sõsarad» jõudsid Suurbritanniasse ja Iirimaale

«Savvusanna sõsaraid» Ühendkuningriigis ja Iirimaal levitava Conicu juhi Jen Daviesi sõnul on sealsed kinod selle filmi avasüli vastu võtnud: ««Savvusanna sõsarate» nägemine raputas ja muutis mind heas mõttes – armastan seda filmi. Meie suurim eesmärk on kinodesse tuua selliseid filme, mis mõjuvad vaatajale ning kõnetavad õrnu teemasid erilisel viisil - «Savvusanna sõsarad» on just täpselt üks sellistest mõjukatest filmidest. Kuna senine festivalipubliku vastuvõtt Suurbritannias on olnud suurepärane, võtavad ka kinod selle filmi hea meelega ekraanidele.»