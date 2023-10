INTERVJUU ⟩ Raised Fisti laulja: me ei taha raha ja kuulsuse nimel kolm kuud bussis elada

Hardcore-punki iseloomustab ennekõike raev nii muusikatööstuse kui ka valitseva režiimi vastu. See on raevukas ja jõuline muusika ning ka lavasõud on muusikale vastavalt verised, higised ja pisut hirmutavad. Täpselt sellist kontserti esmakordselt Eestis esineva Raised Fisti laulja Alexander Hagman Eesti publikule lubab. Laulja sõnul on Raised Fist üldse ansambel, kelle kontserdil ei saa ilmaski rahu ning nad ise lähevad lavale endast kõike andma.