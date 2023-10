GALERII ⟩ Erakordne edu: 40 000 eurot noorte muusikute toetuseks

Seda on kaks korda enam kui fondi peamine rahastaja, ettevõtja Neeme Tammis algselt eesmärgiks seadis. Lisaks on fond osaline koostööprojektis Eesti Heliloojate Liiduga, kuhu panustatakse 15 tuhat eurot kolme aasta jooksul.

Neeme Tammise sõnul on rahastuse maht tõusnud heade projektide nõudluse tõttu. „Meie fookus on olnud eesti noored anded, kel on juba esimene kodutöö tehtud, küll aga vajavad nad lisatõuget järgmiseks arenguetapiks. Selleks võib olla esimene plaat, konkursiks valmistumine või õpingud välismaal. Üks vajalik omadus on selle juures rahvusvaheline ambitsioon“, sõnas Tammis.