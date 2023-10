KULTUURIS KUUM ⟩ Tõusev täht maria kallastu unistab suurtest lavadest

maria kallastu on R'n'B ja poplaulja, keda on lapsest saati ümbritsenud väga erinäoline muusika, mis on kujundanud tema teed helilooja ja produtsendina. kallastu esimene singel «Curtains» tuli välja 13.novembril 2021, teine soolosingel «Peaches» ilmus 20. septembril 2023 ning 4. oktoobril ilmus muusiku debüüt-EP «WHITENOISE», millega loodab neiu Eesti muusikamaastiku pikali joosta.