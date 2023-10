«Kitarrimängu juures on hämmastav see, et mida rohkem sa kitarri mängid, seda vähem sa kitarrimängu tunned,» selgitas Richards oma armastust instrumendi vastu. «See pakub lõputult küsimusi. Seda täielikult selgeks õppida ei olegi saagi. See paistab võimatu.»

Richards on veendunud, et artriit kätes on tema kitarrimängule mõjunud. «Selles ma ei kahtlegi. Aga mul ei ole kätes valu, nii et mu artriit tundub pigem healoomuline. Mu mäng on kindlasti aeglustunud, aga tõenäoliselt on see rohkem mu vanusega seotud.»