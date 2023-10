Koomik Jerry Seinfeld avaldas saladuse: armastatuim 90ndate seriaal võib tagasi tulla

Üks inimene publikus uuris Seinfeldi käest, mida ta arvab seriaali lõpust, kus seriaali küünilised peategelased aastaks vangi mõistetakse. «Mul on teile seoses selle lõpuga üks saladus,» vastas 69-aastane Seinfeld. «Aga ma ei saa päris välja rääkida, sest see on ikkagi saladus. Ütlen ainult seda, et midagi veel juhtub, mis on selle lõpuga seotud.»