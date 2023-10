Nimiku avastusretkest roheluses kasvas välja üks selle aasta parimaid Eesti dokumentaalfilme «Päikeseaeg». See 16 mm filmile üles võetud film mõjub vaikse, ent meelitava kutsena kohtadesse, mille rütmi me südames aimame, mida me nostalgiliselt hinges mäletame ja mille poole sisimas püüdleme.