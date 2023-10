USA päritolu ent Lõuna-Aafrikas resideeruv Ballen on tuntud oma unikaalse ja mõtlemapaneva lähenemise poolest fotokunstile. Balleni kaamera juhib vaatajad alateadvuse sügavustesse, paljastades inimeseks olemise varjatumad kihid.

Fotografiska näitus pakub haruldast võimalust tunnistada Balleni töö arengut läbi viie aastakümne, näidates fotograafi transformatsiooni kunstnikuks, kes on ümber defineerinud fotograafia piirid. Näitus on peaaegu kahe aastakümne pikkuse koostöö tulemus kunstniku ja tema kunstilise juhi Marguerite Rossouw’ vahel, kes on andnud sügava panuse ka Balleni esteetika kujunemisse.