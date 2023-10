«Selle auhinnaga soovib Euroopa Filmiakadeemia avaldada austust erakordsele režissöörile ja inimesele, kellel on tugev poliitiline hääl ja keda austatavad mitte ainult kolleegid, vaid ka inimesed üle kogu maailma,» ütles Euroopa Filmiakadeemia pressiteates.

Sama auhinnaga on varasemalt pärjatud näiteks Manoel de Oliveirat, Michel Piccolit, Michael Caine'i, Andrzej Wajdat and Costa-Gavrast. Tarri mängufilmidebüüt oli 1979. aasta «Perepesa», tema kuulsamateks filmideks on aga ligi kaheksa tundi kestev «Saatanatango» (1994) ning «Torino hobune» (2011).