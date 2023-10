VABA AKADEEMIA ⟩ Jaanika Anderson: "Pompei stiilis maalingutest Eestis"

Laialt on levinud ütlus, et kõik teed viivad Rooma. Vaatamata sellele, et Eesti asub kaugel Roomast ja veelgi kaugemalt 79. aastal Vesuuvi tuha alla mattunud Pompeist ja Herculaneumist, jõudis sealne interjööridisain 19. sajandil Eesti jõukama rahva kodudesse ja akadeemilisse ruumi. Loengus vaatleme erinevaid Eestis asuvaid Pompei stiilis maalingutega ruume ning püüame jälile jõuda, millist teed pidi need siia jõudsid.