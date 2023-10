Saatuslik viga: fänn lõpetas uued «Troonide mängu» raamatud tehisintellektiga ja laadis need internetti

Nimelt on George R.R. Martin üks paljudest autoritest, kes otsustasid kohtusse kaevata ChatGPT emafirma OpenAI, süüdistades ettevõtet autoriõiguste rikkumises. Hagis oli konkreetsemalt mainitud fänni, kes kasutas ChatGPT abi, et kirjutada lõpuni järgmised «Jää ja tule laulu» raamatud «The Winds of Winter» ja «A Dream of Spring», millega kannatamatud fännid saaksid oma kärsitust leevendada.