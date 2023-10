Narva-Jõesuus pakutakse uutmoodi kultuurielamust! Mis asi on Hungerburg2024?

See on nagu kunstide spaa, kus hoolitsuste asemel saab endale kokku panna paketi uuslavastustest, näitustest, kontsertidest, filmidest ja aktsioonidest. Või siis loobuda programmist ja olla lihtsalt vahealal, süüa, juua ja saada osa ümberringi toimuvast. Põrnitseda päikest ja kõndida Eesti pikimal liivarannal.

Kõigil viiel päeval on programm täpselt sama. Aga kuna toimub palju, siis kõige kogemiseks on tarvis mitut päeva. Võib öelda, et programm on isegi üsna võrdväärne mõne väiketeatri repertuaariga.