Kinos on tunda karget mägiõhku

«Igal aastal Kanadas toimuv mäefilmide festival jõuab rändturnee raames rohkem kui 40 riiki. Minu esimene kokkupuude Banffi festivaliga oli umbes kümme aastat tagasi, kui sattusin Londonis elades ühele sealsele üritusele. Sain sellest erakordse elamuse, need filmid ja festivali atmosfäär jäid väga eredalt meelde. Kui mõned aastad tagasi Eestisse tagasi kolisin, avastasin, et siin pole keegi midagi Banffist kuulnud, kuigi näiteks naabermaades Soomes, Rootsis ja ülejäänud Skandinaavias on festivali rändturnee üritused toimunud juba 20 aastat,» kõneleb Kätlin Palm, festivali Eesti-poolne korraldaja.