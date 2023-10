INTERVJUU ⟩ Maailmakuulus Nils Frahm inimesi ei vihka

Lapsena õppis ta kaheksa aastat klassikalist klaverit (Tšaikovski õpilase käe all), aga leidis, et see pole tema jaoks. Selle asemel hakkas hoopis elektroonikaga eksperimenteerima (üks tema iidoleid on Aphex Twin). Klaverimuusika ja elektroonika ühendamine millekski keskteelikuks ongi olnud laias laastus tema stiihia. Tema kontserdid on natuke nagu Jean-Michel Jarre omad. Üks mees, palju klahvpille, analoogsüntesaatoreid ja muud tehnikat ja siis ta seal tõsise ja asjatundliku näoga haldab.