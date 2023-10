NÄDALA PLAAT ⟩ Muusikaline erioperatsioon klassika vastu

Watersist on kuidagi saanud Putini tulihingeline toetaja ja Ukraina sõja pooldaja, lisaks on ta viimasel ajal esinenud antisemiitlike avaldustega ning käitunud tõtt-öelda tõeliselt tülgastavalt. Nüüd on ta ette võtnud muusikaajaloo ühe olulisima albumi, Pink Floydi «The Dark Side Of The Moon» ümbermõtestamise.