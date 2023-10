Eesti Rahva Muuseum avas näituse «Konrad Mägi. Seninägemata maalid». Vaatajate ette on toodud ligi nelikümmend Konrad Mäe kunstiteost, mida kas pole varem avalikkusele näidatud või on seda tehtud väga harva. Teosed on pärit peamiselt Eesti, Soome ning Kanada erakogudest.