Kuidas kõlab üks tuumarünnaku järgne talvestsenaarium

ERSO kammerkoosseisude esituses kõlab Lõuna-Aafrikast pärit heliloojate Mokale Koapengi ja Njabulo Phungula looming, samuti Ameerika heliloojate Missy Mazzoli ja Steve Reichi teosed. Ka ERSO eelmise hooaja «Audiospaa» kontserdil klubis Hall kõlanud Hollandi helilooja Jacob TV loomingu kõrval on eesti muusikast esindatud Elis Hallik, kelle «Raua häälestamine» on õhtu avateos.

«Oleme elevil, et selles saalis, kus tavapäraselt on kõlanud peaasjalikult kas raske, pop või elektrooniline muusika, saab kuulda klassikalist muusikat. Ruumi akustika on omanäoline ja tulemus tuleb huvitav,» ütles Roman Demtšenko, Paavli Kultuurivabriku tegevjuht.