NÄDALA PERSOON ⟩ Liis Aedmaa: ma kasvasin üles Ugalas teatrit vaadates

Pisikesest peale teatri sees olnud Liis Aedmaa ootsustas pärast gümnaasiumi lõpetamist mitte minna lavakooli, sest pelgas. «Mulle tundus, et teatriinimesed on laia silmaringiga, targad ja neil on kõigil midagi öelda. Mul ei olnud,» ütleb ta. Nüüd õpib ta lavastamist ja on Ugala teatri loominguline juht.

Foto: Elmo Riig/Sakala