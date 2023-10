GALERII ⟩ Vaimuhaiglast põgenenud Juhan Liiv hakkab detektiiviks! Lõppesid põneviku «Vari» võtted

Stsenarist Indrek Hargla sõnul on «Vari üldistus Juhan Liivi elust. Filmi tegevustik algab 1894. aastal Tartus. Esimeses stseenis põgeneb Juhan Liiv (Pääru Oja) vaimuhaiglast. «Ega me Juhan Liivi elu kohta sel ajaperioodil väga palju tea. On teada, et Liiv sai pärast tõsist haigushoogu vaimuhaiglast vabaks, kuid pärast seda ei ole tema elukäigu kohta mitme aasta jooksul andmeid säilinud. Arvatakse, et ta viibis maal Alatskivi kandis,» rääkis Hargla.