GALERII ⟩ Kõlas Eesti kultuuri muusikaline tüvitekst «Joonas»

««Joonase» eestikeelse versiooni esitus toob kõneaineks teema: miks esitada teost eesti keeles, kui helilooja originaalpartituuris on tekst saksa keeles? Saksa keelt teise emakeelena kõnelenud Tobias kirjutas suurema osa oratooriumist Saksamaal, kus toimus teose esiettekanne. Aga me teame, et helilooja soovis oratooriumi tuua ka Eesti publikuni ja teha seda eesti keeles. Seda tõendavad nii Tobiase käekirjas eestikeelse tekstiga libreto mustand kui ka Tobiase kirjavahetus. Oratooriumi ettekandega eesti keeles täidame helilooja unistuse, mis tema eluajal jäi ellu viimata,» kirjutas dirigent Tõnu Kaljuste kontserdi kavaraamatus.

«Nii nagu kultuurrahvad tõlgivad maailma kirjandust ja luulet, nii on olemas tõlkekultuur ka ooperites ja oratooriumites. (…) Kuigi kõla ja artikulatsioon küll tõlkes muutub, on minu jaoks teksti kohene taju ja eesti keele ilu see, mis peaks Eestis «Joonast» ette kandes kuulajale palju lähemale tooma. Saksakeelsena on oratoorium salvestatud… loogem nüüd ka eestikeelne versioon,» jätkas Kaljuste.