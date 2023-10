Enam kui 70 aastat kestnud karjääri jooksul on Caine saavutanud tõeliseks ekraanilegendi kuulsuse, olles töötanud paljude maailmakuulsate režissööridega. Caine on varemgi vihjanud soovile pensionile jääda, kuid magusate rollidega on teda suudetud näitlemise juurde korduvalt tagasi meelitada.