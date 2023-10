ARVUSTUS ⟩ «Estonia» sari – kas suudeti edasi anda kogu valu ja tragöödiat?

Me oleme harjunud, et tänapäeva uudiste- ja tõsielusaadetes on kõikvõimalikes tingimustes võimalik ikka liikuvat pilti salvestada, igal pool on valvekaamerad, turvakaamerad, mobiilikaamerad, me oleme kõik kõigega ühenduses. Sarjas näidatud pinnaltpäästja tegevuse tundski just nagu dokumentaalkaadrite jälgimine (õnnestunud režii ja operaatoritöö). Ega ei ole lihtne pühapäevaõhtuselt õdusasse elutuppa tormise mere jäist möllu tuua, aga need kaadrid said kõheda tunde tekitamisega hakkama.