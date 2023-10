PILDID ⟩ Bluusikuninga pöörane elu: meenuta, kuidas ta 90ndatel Eestisse esinema saabus!

Bluusifännidel on põhjust rõõmustada, sest Kaisa Lingi tõlkes on eesti keeles välja tulnud B.B. Kingi elulugu «Bluusikuningas B.B. King». 2021. aastal välja tulnud raamatu autoriks on Daniel de Visè. Raamat ilmus eesti keeles 13. oktoobril. 1. novembril toimub kell 20 klubis Kivi Paber Käärid selle esitlus.