Sel korral Õllesummeri patroonina osaleval Riho Rõõmusel on hea meel olla tagasi juurte juures ja usub võimekasse teami. «Selle meeskonna üks ja ühine eesmärk on teha üritusest Põhjamaade suurim meelelahutusfestival. Kõikidele midagi,» ütles Riho Rõõmus ja lisas, et «olilisim on pakkuda head meelelahutust võimalikult laiale sihtrühmale ja igas vanuses külastajale.»