Sõsarate võidukäik jätkub: «Savvusanna sõsarad» pälvis USAs tähtsa nominatsiooni

Režissöör Anna Hints on tänulik maineka tunnustuse üle: «Tulin just Leedu eelesilinastuselt, kuhu sõitsin Gentist Belgia vanimalt ja suurimalt filmifestivalilt, kus «Savvusanna sõsarad» on hetkel publiku lemmiku hääletusel juhtpositsioonil. Eelmisel nädalal tuuritasin Suurbritannias, kus algas filmi kinolevi. Lugesin filmi kohta positiivseid arvustusi The Guarduanist, Financial Timesist ja The Timesist.

Kuuldes nüüd, et Critics Choice Association on suurstuudiote ja võimsate levitajate esindatavate filmide seas ühele dokfilmi auhinnale nomineerinud ka meie suitsusaunase filmi, tundub see kõik ikka pisut unenäoline. Usun, et see näitab, kui vägev on juurte vägi ning kuidas midagi nii sügavalt isiklikku ja kohalikku saab samaaegselt olla midagi nii universaalselt inimesi puudutavat.»

«Savvusanna sõsarate» esilinastus Tallinnas. Vihta hoiab peos režissöör Anna Hints. Foto: Taavi Sepp

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on see järjekordne oluline verstapost Oscari-nominatsiooni teekonnal: «Alanud auhinnahooajal avaldab USA filmiorganisatsioonidest Critics Choice oma nominatsioonid esimesena – seega «Savvusanna sõsarate» nominatsioon parima esimese täispika dokfilmi kategoorias on meie esimene linnuke kirjas sel teekonnal. Sellele eelnes auhinnavõit Hamptonsi filmifestivalil eelmisel nädalal. Kriitikute tunnustus sellisel tasemel on väga suur kompliment ja aitab kaasa «Savvusanna sõsarate» novembri lõpus algavale USA kinolevile.»