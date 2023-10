ARVUSTUS ⟩ Brigitte Susanne Hundi elulooraamat: tüütavad jutud, millel puudub sisu

Sõitsin hiljuti bussiga Tallinnast Riiga. Mu taha istusid kaks tüdrukut. Jutust selgus peagi, et nad käivad ülikoolis, on kolmandal kursusel. Üks vist õppis juurat. Tüdrukud rääkisid neli ja pool tundi vahetpidamata ja peamiselt olmest. Nalja eriti ei teinud, abstraktsetesse aruteludesse sellestki, miks on ülepea olev ega pigem eimiski, ei laskunud. Päevapoliitikast (automaks, Ukraina sõda, gängisõjad Rootsis, «Kevade» Arno suhtumine suhkrumaksu jne) ka ei rääkinud.