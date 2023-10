Hoiame pöialt: Eesti loovkooslus põrutab Singapuri Euroopat esindama

Aasia-Euroopa kohtumine ehk ASEM on ainulaadne platvorm, mis on loodud 1996. aastal Euroopa ja Aasia vahelise dialoogi pidamiseks ja koostöö edendamiseks. ASEM on oma 53 liikmega (30 Euroopa ja 21 Aasia riiki ning EL ja ASEANi sekretariaat) ÜRO Peaassamblee järel suurim rahvusvaheliste juhtide kohtumine. ASEMi Euroopa rühmas on 27 Euroopa Liidu liikmesriiki.