Coverdale'i hinnangul võiks plaanitaval albumil kaasa lüüa bändi kunagine kitarrist Adrian Vandenberg, aga ka hilisemad Whitesnake'i liikmed Doug Aldrich (kes ühtlasi on mänginud Dios ning Lionis) ja Michael Devin.

«Ma peagi hakkan bändiga rääkima mõttest teha hüvastijätualbum ning kutsuda sellest osa võtma kunagistel liikmetel, et album oleks täielikum. Võib-olla Adrian, äkki ka Doug Aldrich. Vaatame, kas nad tahaksid ühineda. Michael Devin ka. Nad on inimesed, keda ma imetlen. Näis, kuidas see kõik välja kukuks.»