Eesmaa pani oma värske kollektsiooni sisse lõpmatuse – muster muudkui kordub ja mõjub peaaegu hüpnotiseerivalt. Kuldnõela toonud kollektsiooni seeme hakkas idanema disaineri peatselt väljatulevast PAI x Liisi Eesmaa voodiriiete kollektsioonist. Tegemist on ülimalt elujaatava, positiivse ja pöörleva disainiga. Eesmaa toob oma kollektsioonis inimesteni suure doosi värvi ja rõõmsameelsust, mis on põimunud 60ndate mustrite ja rütmilisusega. Ta ise tunnetab oma disainis lakkamatut arengut ja võrdleb edasiliikumist puuga, millel tekib kogu aeg võrseid juurde. Disaineri arvates on värske kollektsioon kõige temalikum, mille ta on üldse kunagi loonud.