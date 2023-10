ARVUSTUS ⟩ «Reminiscentiae» – plaat, mis meenutab Veljo Tormise ja Tõnu Kaljuste koostöö sügavaid juuri

ECMi, Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori koostöös on varem ilmunud maailmas üks tuntumaid ja hinnatumaid Veljo Tormise albumeid «Forgotten People» («Unustatud rahvad», 1992) ja «Litany to Thunder» («Pikse litaania», 1999).

«Reminiscentiae» on esimene plaat Tormise muusikaga, mille Tõnu Kaljuste on salvestanud pärast Veljo Tormise lahkumist. See on omamoodi mälestuste album, meenutused helilooja ja dirigendi loomingulise koostöö erinevatest aegadest.