Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman «Vene kultuur: etüüdid mustades värvides: Dostojevski 3»

Järjekordses Dostojevskit käsitlevas vestluses keskendume kirjaniku suhtumisele poolakatesse. Närviliselt tõrjuv suhtumine poolakatesse ei põhine mitte niivõrd etno- ja ksenofoobial, kuivõrd ideoloogial. Dostojevski nägi poolakates takistust Venemaa ajaloolisele missioonile, mis seisneb «rahumeelses universaalses ühendamises» vene õigeusu egiidi all.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.