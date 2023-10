Nojah, tegelikult on ju selge, et Ford on iseenesest prestiižsem masin kui Hyundai – aga sorri, kui ikka spidomeetrit on mitu ringi maha kerinud ja mootor kohviks sõidetud, siis uus Hyundai on veits mõistlikum kui vana Ford.

Ja no mis Hyundail siis tegelikult ikka niiväga viga on? Kereplekid on jah muidugi justkui riisist keedetud ja istmed pole eesti mehe mõõtude järgi tehtud… aga no kui sa pressid ennast tuttuude Hyundaisse, siis põhimõtteliselt ta ju sõidab…. Jah. Sõidab küll. See on fakt.