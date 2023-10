RAHASÜST SUITSUSAUNA ⟩ Riik toetab «Savvusanna sõsarate» Oscari-kampaaniat kopsaka summaga

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul on Eesti film meie väikese riigi oluline visiitkaart. «Anna Hints kajastab «Savvusanna sõsarates» lummavalt Eesti jaoks olulist vaimset kultuuripärandit, rikkalikult elujõulist suitsusauna traditsiooni, jutustades samas puudutavaid ja ajatuid isiklikke lugusid. Filmi on juba praeguseks saatnud harukordne rahvusvaheline edu, soovin selle tegijatele jätkuvaid kordaminekuid ka teel kuldmehikese ning teiste auhindade poole,» ütles minister.