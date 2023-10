On see mingi nali või…? On ja ei ole kah.

Nii nagu meie põhjanaabrid on uhked oma «Kalevala» üle, nõnda on paljude eestimaalaste raamaturiiulitel aukohal «Kalevipoja» väärikas köide. Eeposeid ja sellelaadseid pärimusi on maailmas teisigi, iseäranis olulised on eepilised lood Sise- ja Kesk-Aasia rahvaste, muu hulgas karakalpakkide kultuuriruumis.