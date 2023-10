Taylor Swifti rekordeid purustanud kontsertfilm: kolm tundi sädelevat naudingut

Alustame algusest – miks on üldse vaja kolmetunnist kontsertfilmi, mille jooksul ette mängida kogu oma loomingu parimad palad? Viimati pidi Taylor Swift tuurile minema 2020. aastal esitlemaks oma seitsmendat plaati «Lover» (2019), kuid see jäi teadagi miks ära. Kolm aastat hiljem oli tema kataloogi lisandunud veel kolm uut albumit «Folklore», «Evermore» (mõlemad 2020) ja «Midnights» (2023).

Samuti oli ta alustanud missiooni uuesti võtta linti oma esimesed kuus albumit võitmaks tagasi oma loomingu autoriõigused. Uuesti salvestatud albumid on saanud täiendust ka nende lugudena, mis toona sahtlisse oma aega ootama jäid. Nii mõnestki neist on saanud fännide suured lemmikud, näiteks pala «All Too Well» 10 minutit pikk versioon (originaalis kestis see alla kuue minuti), mida Swift ka «Eras Touril» esitab.