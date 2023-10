«PIIRIRIIK» 30 ⟩ Piiripealsuse põhiseisund on olla ohustatud

Aga mõneski mõttes sobib see motoks Õnnepalu teistelegi kirjatöödele, sealhulgas 30 aastat tagasi Emil Tode pseudonüümi all ilmunud «Piiririigile», ja kirjaniku kogu loomingule. Elamise ja harimise, enne seda aga karjatamise mõttes võib maal olla praktiline väärtus, ent viimselt kuulub see ikkagi Igavikule või Jumalale või Loojale.