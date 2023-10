NÄDALA RAAMAT ⟩ Suurest Eesti visionäärist sai Euroopa kõrgema kategooria sekretär

Ta ei proovi vastata suurtele küsimustele, miks Eesti vabaks sai või miks Eestist sai edukas riik, aga mõnest 30-aastasest saatusekaaslasest läbikukkuja. Kallas ei filosofeeri Eesti ega Euroopa üle. Väikeseid tarkuseteri siin-seal ikka pudeneb, aga eelkõige on raamat kogum sadadest ja tuhandetest meenutustest, sündmustest, kohtumistest, käesurumistest ja muudest kildudest, mis Kallase elu täitnud.

Alla 40-aastasele pole Kallase raamat tõenäoliselt kerge lugemine. Mitte et stiil oleks raske – vastupidi, aga lihtsalt paljud sündmused on juba nii kauged, et nende mõistmine nõuab teatud konteksti tajumist.