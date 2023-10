Eelkõige lastele suunatud komöödiafilmi stsenaarium ei ole päris originaalidee, Vihmar on ühes intervjuus tunnistanud, et sai selle viis aastat tagasi USAst. Stsenaariumi kohandas Eesti looks Martin Algus.

Kohandus on kenasti õnnestud. Kuigi lugu on väga lihtsakoeline ja kohati isegi hõre, saab sellegi poolest tublisti nalja ja naerda saavad nii kooliealised kui ka täiskasvanud. Selles suhtes on film õnnestunud, et see on tõepoolest naljakas. Naljad on lihtsad ja osa neist eelkõige mõistetavad just eestlastele, näiteks lõõpimine Tammsaare teemadel (ei, seal ei tehta austatud kirjanikule liiga).