Sürr Eesti tippkunstnik, kes alati kahe silma vahele jääb

Praeguse väljapanekuga tähistavad Kasemaa pere ja sõbrad tema 82. sünniaastapäeva (28.10). Juba Andrus Kasemaa õpingud ei olnud tavalised. Tartu kunstikoolis õppis ta maalima ja ERKI is skulptuure modelleerima. Üksikud näited TÜ kunstikogus (parim Johan Skytte portreereljeef) tunnistavad autori andekust.

Ometi sai tema põhialaks joonistus. Markus Kasemaa arvab, et isal ei jätkunud kannatust tegeleda aeganõudvate skulptuuridega. Tõesti, Kasemaa kunstnikunatuuri eripäraks oli meeletu ideede rohkus ning autori vastupandamatu soov mõni neist kohe-kohe kusagile talletada. Nii oligi kõige käepärasem pliiats ja paber, kus figuurid mõjuvad väga skulpturaalselt, isegi väiksed joonistused. Just need mustvalged joonistused kohe ekspositsiooni alguses mõjuvad lausa monumentidena ja inspireerisid mind kirjutama.