KULTUURIS KUUM ⟩ Iga jumala päev võidakse lambid kinni taguda Ja nii juba 25 aastat järjest…

Lihtne ja mõttetu vägivald on «Mürakarude» lipukirjaks olnud algusest saadik. «Võib-olla selle pärast, et «Mürakaru» koomusk sündis suuresti Tartu Ülikooli maneeži jõusaalis,» meenutab koomiksi autor Urmas Nemvalts. Jõusaalist on pärit ka algusaastate prototüübid, kuid tänaste tegelaste seas on põhiliselt vaid Hundil kindel prototüüp.