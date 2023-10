Kondrotase novellide näol on tegemist kirjandusega kõige ehedamal ja ürgsemal kujul. Muinasjutus on kõik võimalik ja Kondrotase juttudes samuti. Lugema hakates pole kunagi võimalik ära arvata, kuhu lugu viimaks välja jõuab. Ja see on ju väga hea. See on meisterliku muinasjutuvestja tunnus.