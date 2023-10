Eakas rokitäht võitlusest vähiga: arstid ütlesid, et mul on vaid kuus kuud elada

Inglise rokkbändi Slade ninamees Noddy Holder sai viis aastat tagasi jahmatava vähidiagnoosi, avalikustas nüüd tema abikaasa Suzan Holder. Arstid ütlesid lauljale, et tal on elada jäänud vaid kuus kuud, kuid Noddy Holder on sellest saati läbi teinud hämmastava paranemise söögitoruvähist ning nüüd ootamatult hea tervise juures.