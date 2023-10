Voogedastusplatvormidel — näiteks Spotify, Tidal ja kodumaine Fairmus — on Sibula muusikat ülivähe leida. Agana kinnitust mööda ei ole ka praegu ette näha, et seda sinna laetakse. «Ma tean, et Rihole see ei meeldinud,» ütles ta. Põhjuseks ikka see, et muusikutele voogedastusplatvormid suurt midagi ei maksa. «Põhimõtteliselt ei tahtnud ta Spotifysse ja sellistesse kanalitesse oma asju üles riputada. Aga meil on valmimas korralik koduleht! Ja kui see saab valmis, eks siis arutame ka voogedastusteemat.»