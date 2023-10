ARVUSTUS ⟩ Konrad Mägi võetakse rohkem kui alasti

Konrad Mägi on kuum teema. Tema isik ja kunstiteosed on viimastel aastatel publikumagnetiks muutunud. Kumu projektiruumis on avatud pisike Mägi näitus, mis on Eesti kontekstis ebatüüpiline, sest eksponeeritakse Mägi töödele tehtud tehniliste uuringute tulemusi.