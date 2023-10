HILINEV MISSIOON ⟩ Järgmise suve oodatuim märulifilm lükkub aasta võrra edasi. Miks?

Järgmise aasta juunis esilinastuma pidanud «Võimatu missioon 8» lükkub edasi tingituna juulis alanud ekraaninäitlejate gildi liikmete streigist , mis on pidurdanud filmi valmimist. Seetõttu ei pruugi oodatud spioonimärul järgmise aasta suveks enam valmis saada. Edasi lükkunud Tom Cruise'i asemel ilmub hoopis uus osa «Kena vaikse kohakese» õudusseerias, mis pidi ilmuma märtsi alguses ning lükkus juunisse.

Ekraaninäitlejate gild (SAG), mille president on komöödiastarjast «Nanny» tuttav Fran Drescher, nõuab, et voogedastusfirmad nõustuksid õiglasema tulude jaotuse ja paremate töötingimustega. Samuti nõuab näitlejate organisatsioon kaitset tehisintellekti eest - garantiisid, et näitlejate asemel ei kasutataks tehisintellekti ja arvutigraafika abil loodud nägusid ja hääli.