Kavatsesin alustada arvustust Dawid Bowie laulu «Heroes» («Kangelased») sõnadega müüri ääres suudlevatest noortest, teades, et üks neist suudlejatest oli Brian Eno, kes koos Bowiega selle laulu Lääne-Berliinis salvestas. Ning et samal ajal, kui Eno Bowiega müürivaatega stuudios salvestas, tegi teises maailmas teisel pool müüri, küll mitte päris müüri ääres, esimesi maailmavaatlusi äsjasündinud Kristjan Järvi. Ja et nüüd on Eno ja Järvi mõlemad kangelased. Internetist üle kontrollides selgus, et suudlejaks oli hoopis produtsent Tony Visconti. Hea algus ikkagi.