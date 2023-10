MORAALNE PAANIKA ⟩ Kirjastus asus võitlema raamatute keelustamise vastu Ameerika koolides

«Pidevalt süveneva tsenseerimise valguses on oluline, et me kaitseksime ja tunnustaksime väljendusvabadust, eriti noorte inimeste jaoks, kelle hääli me vajame ja tahame praegu rohkem esile tuua kui kunagi varem,» ütles Penguin Random House'i suhtluse ning sotsiaalse vastutuse juht Claire von Schilling.