INTERVJUU ⟩ Elina Pähklimägi: koolis kutsuti mind siilikeseks

Mõlemad on omamoodi põnevad. Alguses tuleb närvilisus sellest, et sa näitlejana ei tea veel, millele inimesed reageerivad. Ja kui millegi peale naerma hakatakse ja liiga ruttu mänguga edasi minna, siis publik ei kuule enam, sest nad on reaktsioonis sees. Alguse närv ja põnevus on väga hea. Samas, kui näitlejad on lavastuse sisse mänginud, jalad enam ei värise ja süda ei sabise sees, tekib julgus teksti sees märgata midagi muud. Minu jaoks on kõige põnevam minnagi vaatama näiteks neljakümnendat etendust, et näha, kuidas lavastus on kasvanud ja saanud näitlejate hilisemat rasvakihti ümber. Vahel on oht, et see läheb liiga paksuks, aga mitte alati.